Detenido por robar un coche que habían dejado aparcado en el aeropuerto de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Palma a un ciudadano ucraniano como presunto autor de varios robos en el interior de coches que habían dejado aparcadados en el recinto y que supuestamente sustrajo también un vehículo que encontró con las llaves dentro.

El pasado lunes por la tarde, agentes de la Policía Nacional del Puesto Fronterizo del aeropuerto de Palma sorprendieron a un hombre que trataba de sustraer objetos del interior de un coche estacionado en las instalaciones.

Tras retenerlo, los agentes comprobaron que utilizaba el mismo sistema que en otros robos que se han llevado a cabo en el recinto aeroportuario en los últimos días.

Además, gracias a la colaboración del servicio de seguridad privada del aeropuerto y de la Policía Local de Andratx, se le relaciona con la sustracción de un vehículo, que su propietario había dejado allí estacionado con las llaves en el interior. También se le imputa un delito contra la seguridad vial por conducir dicho coche sin carné.

El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma esta mañana. Los agentes del Grupo de Investigación del Puesto Fronterizo han solicitado al juez una orden de alejamiento del aeropuerto de Palma, al constatar que se trata de un delincuente habitual que se ha especializado en cometer robos en el recinto. La Policía hace un llamamiento a los usuarios del estacionamiento para que eviten dejar las llaves en el interior del vehículo y que no dejen objetos de valor a la vista.