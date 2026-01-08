Un conductor que cuadruplicó la tasa de alcoholemia provoca un choque múltiple y se da a la fuga en Palma

La Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre boliviano de 56 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras provocar un accidente múltiple en el Paseo Martítimo y darse a la fuga. Cuando fue interceptado poco después por una patrulla cuadruplicó la tasa máxima de alcoholemia.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 2 de enero, sobre las tres menos veinte cuando la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma fue comisionada a la avenida Gabriel Roca, donde se había producido un accidente grave. Según la reconstrucción, el conductor chocó contra un vehículo estacionado, el cual, por el impacto, se desplazó y golpeó a un tercer coche. El presunto responsable huyó del lugar tras la colisión.

Daños en otro de los coches implicados en el accidente. / Policía Local de Palma

Debido a los daños sufridos, el vehículo del conductor fugado no pudo llegar muy lejos y fue localizado poco después en la misma avenida, con el conductor a su lado.

El hombre presentaba claros síntomas de embriaguez. Al ser sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,99, una tasa que casi cuadruplica el límite legal permitido.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y deberá comparecer ante la autoridad judicial.