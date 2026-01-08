Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Jan VirgiliHomicidio Alemán en MallorcaTerapia en lugar de vacacionesNómina Trabajadores FornalutxPintadas Vox
instagramlinkedin

Cinco heridos, entre ellos dos menores, en una colisión múltiple en la autopista de Andratx

Tres turismos colisionaron por alcance a la altura de Bendinat, lo que provocó retenciones en la vía

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo.

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo. / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Cinco personas, entre ellas dos menores, resultaron heridas en una colisión por alcance de tres coches ocurrida ayer por la tarde en la autopista de Andratx (Ma-1), a la altura de Bendinat. El siniestro provocó importantes retenciones en la vía hasta que los vehículos implicados fueron retirados con grúas.

Según confirman desde la Guardia Civil de Tráfico, el accidente se produjo sobre las ocho de la tarde, a la altura del kilómetro 9,2 de la autopista Ma-1 (Palma-Andratx), cuando colisionaron por alcance tres turismos: un Ford Focus, un Mazda y un Renault Clio. Cinco de los ocupantes de los coches, entre ellos dos menores, tuvieron que ser hospitalizados, todos en estado leve. Una sexta persona salió ilesa.

La Guardia Civil realizó pruebas de alcoholemia a los tres conductores. Todos dieron negativo. El siniestro provocó grandes retenciones en la vía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
  2. La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
  3. El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
  4. Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años
  5. Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma
  6. El TSJB confirma la orden de demolición de una piscina y un solárium ilegales en una finca en Llucmajor
  7. Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
  8. La nieve tiñe de blanco Lluc: ¿Cuándo subirán las temperaturas en Mallorca?

Arrestados en Palma por amenazas con un cuchillo para recuperar una cadena de oro

Arrestados en Palma por amenazas con un cuchillo para recuperar una cadena de oro

Detenido por robar un coche que habían dejado aparcado en el aeropuerto de Palma

Detenido por robar un coche que habían dejado aparcado en el aeropuerto de Palma

Cinco heridos, entre ellos dos menores, en una colisión múltiple en la autopista de Andratx

Cinco heridos, entre ellos dos menores, en una colisión múltiple en la autopista de Andratx

Uno de los menores acusados del homicidio de un alemán en Palma huyó de polizón en un ferry

Trasladan al hospital Vall d'Hebron de Barcelona al anciano que se quemó en Inca

Trasladan al hospital Vall d'Hebron de Barcelona al anciano que se quemó en Inca

Detienen a un conductor alemán sin carné tras estrellarse contra un bolardo de la Comisaría de Policía Nacional de Manacor

Detienen a un conductor alemán sin carné tras estrellarse contra un bolardo de la Comisaría de Policía Nacional de Manacor

Los acusados del crimen de Matilde Muñoz en Indonesia niegan haberlo premeditado

Los acusados del crimen de Matilde Muñoz en Indonesia niegan haberlo premeditado

Intervienen media pastilla de hachís a un joven en un autobús de línea en Mallorca

Intervienen media pastilla de hachís a un joven en un autobús de línea en Mallorca
Tracking Pixel Contents