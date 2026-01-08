Cinco heridos, entre ellos dos menores, en una colisión múltiple en la autopista de Andratx

Cinco personas, entre ellas dos menores, resultaron heridas en una colisión por alcance de tres coches ocurrida ayer por la tarde en la autopista de Andratx (Ma-1), a la altura de Bendinat. El siniestro provocó importantes retenciones en la vía hasta que los vehículos implicados fueron retirados con grúas.

Según confirman desde la Guardia Civil de Tráfico, el accidente se produjo sobre las ocho de la tarde, a la altura del kilómetro 9,2 de la autopista Ma-1 (Palma-Andratx), cuando colisionaron por alcance tres turismos: un Ford Focus, un Mazda y un Renault Clio. Cinco de los ocupantes de los coches, entre ellos dos menores, tuvieron que ser hospitalizados, todos en estado leve. Una sexta persona salió ilesa.

La Guardia Civil realizó pruebas de alcoholemia a los tres conductores. Todos dieron negativo. El siniestro provocó grandes retenciones en la vía.