Cinco heridos, entre ellos dos menores, en una colisión múltiple en la autopista de Andratx
Tres turismos colisionaron por alcance a la altura de Bendinat, lo que provocó retenciones en la vía
Cinco personas, entre ellas dos menores, resultaron heridas en una colisión por alcance de tres coches ocurrida ayer por la tarde en la autopista de Andratx (Ma-1), a la altura de Bendinat. El siniestro provocó importantes retenciones en la vía hasta que los vehículos implicados fueron retirados con grúas.
Según confirman desde la Guardia Civil de Tráfico, el accidente se produjo sobre las ocho de la tarde, a la altura del kilómetro 9,2 de la autopista Ma-1 (Palma-Andratx), cuando colisionaron por alcance tres turismos: un Ford Focus, un Mazda y un Renault Clio. Cinco de los ocupantes de los coches, entre ellos dos menores, tuvieron que ser hospitalizados, todos en estado leve. Una sexta persona salió ilesa.
La Guardia Civil realizó pruebas de alcoholemia a los tres conductores. Todos dieron negativo. El siniestro provocó grandes retenciones en la vía.
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Mallorca rebasa las mil demoliciones por infracciones urbanísticas en suelo rústico en ocho años
- Jaime Anglada me ha dicho que progresa adecuadamente', confiesa Miguel Ríos antes de su actuación en Palma
- El TSJB confirma la orden de demolición de una piscina y un solárium ilegales en una finca en Llucmajor
- Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
- La nieve tiñe de blanco Lluc: ¿Cuándo subirán las temperaturas en Mallorca?