Arrestados en Palma por amenazas con un cuchillo para recuperar una cadena de oro

Dos jóvenes habían perdido la joya y dos teléfonos móviles durante una pelea en una discoteca, y reclamaban el pago de 8.000 euros

Una patrulla de la Policía Nacional en Palma.

Una patrulla de la Policía Nacional en Palma. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Nacional de Palma han detenido dos jóvenes, un español y un colombiano, como presuntos autores de un delito de amenazas graves, por intimidar a otros dos chicos con un cuchillo para reclamar el pago de 8.000 euros por una cadena de oro que habían perdido durante una pelea unos días antes.

Los hechos se originaron en la tarde del pasado día 1 de enero, en una discoteca de la Playa de Palma. Allí se produjo una pelea entre varias personas, y a varios de ellos se les cayeron al suelo una cadena de oro y dos teléfonos móviles.

Como los jóvenes que se habían enfrentado se conocían, uno de ellos se puso en contacto con otro para recuperar los móviles y la cadena. Así que quedaron en verse el pasado viernes por la tarde en la Plaza de España.

Cuando llegaron y les devolvieron los teléfonos y la cadena, uno de los dueños de estos efectos afirmó que no se trataba de la misma joya, y les exigió 8.000 euros. Si no les pagaban, dijo , "habría consecuencias”.

Tras la negativa de los otros dos chicos a pagarles, les propinaron un puñetazo y uno de ellos sacó un cuchillo que ocultaba en su pantalón. Los agredidos pudieron escapar y refugiarse en un establecimiento de las inmediaciones.

Desde allí alertaron a la Policía Nacional y denunciaron la agresión. Al conocer los hechos y las características físicas de los agresores, los agentes pudieron interceptarlos en la zona. Estos reconocieron los hechos. Uno de ellos llevaba todavía el cuchillo. Los dos jóvenes fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de amenazas graves.

TEMAS

