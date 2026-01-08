Abandonan un coche destrozado tras un grave accidente en Alcúdia

La Policía Local de Alcúdia busca a los ocupantes de un coche que han huido tras sufrir un grave accidente de tráfico. El coche ha aparecido abandonado y con grandes daños tras colisionar contra una farola y un árbol.

Segun informa la Policía, el accidente ha ocurrido sobre las cuatro y veinticinco de la madrugada en la carretera de Alcúdia a Artà, a la altura del número 110. Según los primeros indicios, el vehículo impactó inicialmente contra el bordillo de la acera, para posteriormente colisionar contra una farola y un árbol.

A la llegada de los agentes de la Policía Local de Alcúdia, tras recibir el aviso, localizaron el vehículo con daños de gran consideración, destrozado en su parte frontal.

En el interior del vehículo se encontraron teléfonos móviles y diversa documentación, lo que permitió identificar a dos ocupantes. No obstante, estas personas habían abandonado el lugar del accidente antes de la llegada de los servicios policiales. Dado el estado del vehículo, no se descarta que pudieran haber resultado heridas.

En el operativo también intervino una dotación de bomberos, que realizó labores de limpieza de la calzada.

Una vez retirado el vehículo y finalizadas las tareas de limpieza, la circulación quedó restablecida con normalidad.

La Policía Local indica que mantiene abierta una investigación para localizar a las personas implicadas. y recuerda la obligación de permanecer en el lugar y avisar de inmediato a los servicios de emergencia tras sufrir un accidente.