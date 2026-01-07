Trasladan al hospital Vall d'Hebron de Barcelona al anciano que se quemó en Inca

El anciano de 80 años que el pasado domingo sufrió graves quemaduras en una deflagración de gas en la cocina de su domicilio, en Inca, ha sido trasladado al hospital Vall d'Hebron de Barcelona, donde ha ingresado en el departamento de Grandes Quemados.

El hombre sufrió lesiones muy graves el domingo por la tarde, al parecer a causa de la deflagración de una bolsa de gas provocada por el horno en su domicilio, en la Avinguda Reis Catòlics de Inca sobre las cinco de la tarde del domingo. Al parecer la llamarada se extinguió por sí sola. Cuando llegaron al lugar las dotaciones de bomberos cortaron el suministro de gas y comprobaron que la situación estaba controlada, mientras que el herido era trasladado con urgencia al hospital de Son Espases.

Las graves quemaduras que sufría el anciano llevó a los médicos del hospital de Palma a organizar su traslado al hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que cuenta con un departamento especializado en el tratamiento de estas lesiones.

A lo largo del domingo, en una jornada con temperaturas muy bajas, se registraron cinco incendios en domicilios de Palma, Inca, Calvià, Llucmajor y Alcúdia, con un saldo de once personas afectada. A excepción del anciano de Inca, el resto de heridos eran de carácter leve.