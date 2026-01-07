Sorprenden in fraganti a un ladrón cuando intentaba robar un patinete en el Parc de ses Estacions de Palma

Un ladrón fue sorprendido en el Parc de ses Estacions de Palma cuando intentaba robar un patinete eléctrico amarrado en un aparcamiento de bicicletas Tras ser alertados por un testigo, agentes de la Policía Local de Palma detuvieron al joven de 20 años, de nacionalidad argelina, por un presunto delito de tentativa de hurto.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.40 horas del pasado 3 de enero en el Parc de ses Estacions de Palma. Un hombre alertó a una patrulla policial después de presenciar cómo un individuo estaba en una actitud sospechosa merodeando por junto a un aparcamiento de bicicletas.

Cuando los agentes se personaron en el lugar, comprobaron cómo este individuo se encontraba manipulando el candado de un patinete eléctrico. Para lograr su propósito, utilizaba una navaja de bolsillo para forzar la cerradura. Este vehículo de movilidad personal estaba valorado en unos 400 euros.

Daños irreparables

En el transcurso de la intervención, el legítimo dueño del patinete acudió a dicho aparcamiento de bicicletas del parque. El propietario logró acreditar la titularidad de dicho vehículo y observó que la cerradura presentaba daños irreparables. Por este motivo anunció su intención de interponer la correspondiente denuncia.

Los policías locales actuantes no lograron averiguar qué domicilio tenía el presunto ladrón y tampoco se fiaron de los datos de su filiación que había aportado. Por este motivo le detuvieron e intervinieron la navaja que había empleado para intentar abrir la cerradura del patinete. Tras concluir el atestado, el arrestado fue traspasado a la Policía Nacional.