Intervienen media pastilla de hachís a un joven en un autobús de línea en Mallorca
Agentes de la Guardia Civil le han detenido tras el registro al detectar un fuerte olor a droga
El fuerte olor delató la presencia de droga en el interior de un autobús de línea en Crestatx. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 20 años por un presunto delito contra la salud pública tras intervenirle media tableta de hachís entre sus pertenencias.
Los hechos ocurrieron el pasado lunes durante la inspección de un autobús de pasajeros en Crestatx, en el término municipal de sa Pobla. Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil se subieron al vehículo de línea para realizar un registro.
Minucioso registro
Los efectivos del instituto armado percibieron en el interior del autobús un fuerte olor a hachís. Por este motivo hicieron bajar a dos de los pasajeros. Los agentes realizaron un minucioso registro tanto de sus pertenencias como de los dos asientos que ocupaban. A uno de ellos le encontraron media pastilla de hachís. A continuación este fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.
