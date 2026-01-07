Detienen a un conductor alemán sin carné tras estrellarse contra un bolardo de la Comisaría de Policía Nacional de Manacor

Un conductor alemán sin carné se estrelló con el coche contra un bolardo de la Comisaría de la Policía Nacional de Manacor. Los agentes que custodiaban la entrada acudieron en su auxilio y procedieron luego a su detención por un presunto delito contra la seguridad vial tras comprobar que carecía de permiso para ponerse al volante del vehículo.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado viernes en la puerta de la Comisaría de la Policía Nacional de Manacor. De manera repentina, un hombre chocó con su coche contra uno de los bolardos situados en la entrada. Los agentes que había labores de seguridad acudieron para comprobar si el conductor se encontraba en buen estado.

Cuando los policías se entrevistaron con este hombre, de nacionalidad alemana, constataron en las bases de datos que este carecía de cualquier tipo de permiso que la habilitara para conducir en España. El automóvil también tenía la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Sin hacer gestiones

Los agentes también trataron de averiguar si el conductor, de nacionalidad alemana, había hecho gestiones para conducir en España. En concreto si había iniciado los trámites en su país para tratar de convalidar un supuesto permiso. No había hecho acción alguna. A continuación fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial.