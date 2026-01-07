Detenido por amenazar con un punzón a un dependiente de un estanco de Palma para llevarse un cartón de tabaco

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que presuntamente atracó un estanco del barrio de Bons Aires, en Palma, armado con un punzón, para llevarse un cartón de tabaco.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes sobre las dos de la tarde en un estanco cuando un hombre se dirigió hacia el mostrador y trató de llevarse un cartón de tabaco.

Uno de los trabajadores, al percatarse de ello le recriminó el robo. Entonces el hombre sacó un objeto punzante y se lo puso en el cuello del empleado al tiempo que le decía: "Esto es un atraco”.

Se vivieron entonces momentos de tensión, ya que los clientes que había en el local salieron en defensa del empleado y se produjo un enfrentamiento, con forcejeós y gritos, hasta que el ladrón salió huyendo.

Una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional que se encontraba por casualidad en la puerta del establecimiento interceptó al hombre justo en el momento que salía del local. Los agentes le intervinieron el objeto punzante.

Los policísa se entrevistaron con los trabajadores y clientes, que explicaron lo que había ocurrido,.

En vista de los hechos los policías procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.