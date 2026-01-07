Denuncian a un camionero por circular sin la ITV tras perder parte de su carga en Porto Pi, en Palma

La Policía Local de Palma denunció el pasado lunes a un camionero por no tener la ITV en vigor después de que perdiera parte de su carga de sacos de cemento en la rotonda de Porto Pi. La circulación se vio afectada por el incidente, hasta que los operarios de Emaya retiraron el cemento que había quedado esparcido por la calzada.

El incidente ocurrió el lunes al mediodía, en la rotonda de Porto Pi de Palma, en el final del Paseo Marítimo, donde un camión que transportaba sacos de cemento perdió parte de la carga, que quedó desparramada por la vía.

La calzada quedó cubierta por el cemento de los sacos. / Policía Local de Palma

Al lugar acudieron dotaciones de la Unitat de Seguretat Integral (Usei) de la Policía Local, que regularon el tráfico hasta que operarios de Emaya retiraban los sacos y el polvo de cemento que había quedado en la vía. Los agentes comprobaron que el camión no tenía la ITV en vigor.