Un conductor sin carné se estrella contra un árbol en Alcúdia
Los agentes de la Policía Local comprobaron que el vehículo no tenía seguro ni había pasado la ITV
El conductor de un coche que esta madrugada se ha estrellado contra un árbol en el camino del cementerio de Alcúdia ha quedado investigado por la Policía Local después de que los agentes comprobaran que carecía de carné, y que el vehículo no tenía seguro ni había pasado la ITV.
El accidente ocurrió sobre las dos y media de la madrugada en el camino del cementerio de Alcúdia, donde el conductor de un turismo BMW perdió el control y se estrelló contra uno de los árboles situados junto a la vía.
En el siniestro no hubo heridos, y el conductor dio negativo en las pruebas de detección de alcohol y drogas. Sin embargo, los agentes comprobaron que el hombre no tenía permiso de conducir, por lo que ha quedado investigado penalmente. Además ha sido sancionado porque el coche no tenía seguro ni había pasado la ITV.
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte sonríe a Mallorca en la Lotería del Niño: el primer premio cae en Sóller
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- Muere el alemán al que atacaron dos adolescentes en Palma tras un año en coma
- El personal del aeropuerto de Palma denuncia trabajar a 15 grados por las obras: 'Estamos con abrigos y bufandas en facturación
- Vacaciones en Mallorca: estos son los nuevos hoteles que abrirán en 2026
- La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
- Estos son los dos nuevos artistas confirmados para las fiestas de Sant Sebastià 2026 de Palma
- Muere el fotógrafo mallorquín Miguel Font: un adiós en blanco y negro