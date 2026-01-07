Un conductor sin carné se estrella contra un árbol en Alcúdia

El conductor de un coche que esta madrugada se ha estrellado contra un árbol en el camino del cementerio de Alcúdia ha quedado investigado por la Policía Local después de que los agentes comprobaran que carecía de carné, y que el vehículo no tenía seguro ni había pasado la ITV.

El accidente ocurrió sobre las dos y media de la madrugada en el camino del cementerio de Alcúdia, donde el conductor de un turismo BMW perdió el control y se estrelló contra uno de los árboles situados junto a la vía.

En el siniestro no hubo heridos, y el conductor dio negativo en las pruebas de detección de alcohol y drogas. Sin embargo, los agentes comprobaron que el hombre no tenía permiso de conducir, por lo que ha quedado investigado penalmente. Además ha sido sancionado porque el coche no tenía seguro ni había pasado la ITV.