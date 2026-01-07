«Los agresores usaron una gran violencia contra una víctima indefensa»

-¿De qué murió Ronald B. exactamente?

-Ronald B. murió como consecuencia directa e indirecta de la extrema violencia sufrida durante el ataque. Las graves lesiones en la cabeza provocaron daños neurológicos irreversibles. A pesar de meses de tratamiento en cuidados intensivos, finalmente se produjo un desenlace fatal. Desde el punto de vista jurídico, existe una relación causal clara y directa entre la agresión y la muerte de la víctima.

-Ahora ustedes sostienen la acusación por homicidio. ¿Qué pena podría imponerse?

-Dado el fallecimiento de la víctima, se trata ahora de un homicidio consumado. Como los autores tenían entre 16 y 17 años en el momento de los hechos, se aplica la legislación penal de menores española. Como acusación particular solicitaremos la medida más dura posible: ocho años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de cinco años de libertad vigilada bajo estricta supervisión. Además, pediremos que el cumplimiento —una vez que los condenados alcancen la mayoría de edad, lo que en el caso de uno de ellos ya ha ocurrido— no se realice en un centro de menores, sino en un centro penitenciario ordinario, tal y como permite expresamente la ley de menores para delitos especialmente graves.

-¿Y la indemnización?

-Inicialmente la acusación particular había reclamado una indemnización de casi un millón y medio de euros, ya que Ronald B., como consecuencia del ataque, habría tenido que vivir con daños gravísimos y permanentes y con necesidad de cuidados de por vida. Con su fallecimiento, desaparecen esas partidas futuras de daños. Por ello, la reclamación civil se reduce. En su lugar pasan a reclamarse ahora las indemnizaciones correspondientes a los familiares, especialmente por daños morales y otros conceptos derivados del fallecimiento. La responsabilidad civil de los autores se mantiene plenamente.

-¿Hay un motivo para el ataque?

-Según el estado actual de la investigación, no existía ninguna relación personal entre los autores y la víctima. No hay un móvil reconocible. Todo apunta a una agresión espontánea e injustificada. Precisamente la ausencia de un motivo subraya la especial brutalidad y arbitrariedad del ataque.

-¿Qué han declarado las testigos?

-Las declaraciones de las testigos confirman el desarrollo de los hechos y, en particular, el uso de una gran violencia contra una víctima indefensa. Fueron decisivas para reconstruir la dinámica de la agresión y la forma de actuar de los autores. Para la acusación particular, estos testimonios son de importancia central, ya que acreditan objetivamente la gravedad de lo sucedido.

-¿Cuándo esperan que se celebre el juicio?

-De momento no hay una fecha concreta. Debido al fallecimiento de la víctima han sido necesarias adaptaciones jurídicas. No obstante, consideramos que el procedimiento continuará ahora con alta prioridad y esperamos un señalamiento próximo (en febrero) para la celebración del juicio.