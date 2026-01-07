Los acusados del crimen de Matilde Muñoz en Indonesia niegan haberlo premeditado

Los dos hombres acusados de asesinar en julio a la vecina de Palma Matilde Muñoz en su habitación de hotel en la isla indonesia de Lombok han negado este miércoles, durante la segunda sesión del juicio, haber premeditado el crimen y han dicho que la mataron ante el "shock" de que la víctima despertara cuando entraron a robarla.

Matilde Muñoz, la mujer asesinada en Indonesia. / DM

Los acusados, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, han declarado este miércoles en el juicio, celebrado en el tribunal de Mataram (Lombok), en el que han dicho que habían planeado robar a Muñoz, de entonces 72 años, y que cuando despertó la "estrangularon y tiraron de la cama", lo que hizo que se "golpeara la cabeza". También han indicado que entraron por la ventana sin "forzarla".

La Fiscalía indonesia les acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que según el Código Penal del país pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

El cadáver de Muñoz fue hallado en una playa de Lombok a alrededor de medio kilómetro del hotel el 30 de agosto, casi dos meses después de su muerte, la madrugada del 2 de julio.

Según la investigación policial, los acusados ocultaron el cadáver de la española la mayor parte de ese tiempo en varias localizaciones del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba. Una empleada del hotel que ha acudido este miércoles al juicio a testificar ha dicho que ni ella ni otros trabajadores vieron ni notaron nada "sospechoso".

"Solo nos asomamos por la ventana (de la habitación de Muñoz). No vimos nada. No notamos nada sospechoso", ha declarado la indonesia Nurmala Hayati -"Mala"-, citada hoy junto a otro trabajador del hotel, Habib -conocido como "Abi"-, dos de los diez testigos convocados por la Fiscalía.

Si bien la Policía mantuvo durante la investigación la acusación contra los dos únicos sospechosos llevados a juicio, la familia de Muñoz ha denunciado en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de Abi y Mala durante la investigación policial.

Un portavoz familiar dijo la víspera a EFE que espera que, tras testificar ambos, "pasen de ser testigos a imputados por colaboración" en el crimen y "ocultamiento de cadáver".

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en Indonesia solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

Afincada en Mallorca

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.

El juicio comenzó el pasado 17 de diciembre y cuenta con tres fiscales asignados: los indonesios Danny Curia, Ni Made Saptini y Agung Kuntowicaksono. La siguiente sesión está prevista el próximo miércoles, 14 de enero, con la citación de expertos forenses.