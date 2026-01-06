Una mujer, herida al saltar de un primer piso de una casa de campo incendiada en Llucmajor

Una mujer de 58 años ha sido hospitalizada esta mañana al sufrir una herida en un tobillo al saltar desde un primer piso de una possessió que se ha incendiado en el Camí de Son Mendívil, en Llucmajor. El resto de los moradores han podido salir ilesos al exterior. Las dotaciones de los Bombers de Mallorca que han acudido al lugar se han encontrado con una gran carga de fuego y han tenido que trabajar durante más de dos horas para sofocar las llamas. La casa ha quedado totalmente inhabitable.

Según informan desde los distintos cuerpos de emergencia, el fuego se ha declarado sobre las nueve y media de esta mañana en una casa de campo, una possessió aislada en el final del Camí de Son Mendívil, en el término municipal de Llucmajor. Según los primeros indicios, el incendio se ha originado en una chimenea de la vivienda.

En la casa reside una familia, al parecer de cuatro miembros. Todos han podido salir ilesos al exterior ante el avance de las llamas salvo una mujer de 58 años, que se ha visto acorralada por el fuego y ha saltado por una ventana de un primer piso de altura. La mujer ha sufrido un corte en el tobillo, provocado al parecer con un cristal roto.

Tras recibir los primeros avisos sobre el incendio se ha movilizado un gran dispositivo de emergencia, en el que han participado dotaciones de los Bombers de Mallorca del parque de Llucmajor, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de Llucmajor y ambulancias del 061. Una dotación sanitaria ha atendido a la mujer herida, y la ha trastadado al hospital de Son Llàtzer. En principio la lesión que sufre es de carácter leve.

Cuando han llegado los bomberos había ya una gran carga de fuego en el interior de la vivienda. Las llamas se habían extendido por el mobiliario y todo el interior estaba lleno de humo. Los equipos de extinción han tenido que trabajar durante más de dos horas hasta que han conseguido sofocar las llamas. El salón donde está la chimenea ha quedado arrasado totalmente, mientras que el restos de la vivienda estaba muy afectado por el humo y las altas temperaturas, de manera que la vivienda ha quedado inhabitable.