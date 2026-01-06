Incendio en un local okupado en la calle Balmes, en Palma
El fuego, al parecer originado en una nevera, no ha provocado daños personales
Dotaciones de los Bombers de Palma han acudido hoy a mediodía a la calle Balmes, donde se ha producido un incendio en una planta baja donde viven okupas. El fuego al parecer se ha originado en una nevera y no ha ocasionado daños personales ni ha obligado a desalojar las viviendas superiores del edificio. Los bomberos han sofocado las llamas rápidamente.
Según informan fuentes de los organismos de emergencia, el incendio se ha declarado poco antes de las doce del mediodía en un la planta baja del número 5 de la calle Balmes de Palma, un comercio abandonado donde residen varios okupas. Al parecer las llamas se han originado en una nevera. Al lugar han acudido los Bombers de Palma y patrullas de la Policía Nacional y Policía Local.
Las personas que había en el interior del local han podido salir sin sufrir daños y los bomberos han sofocado rápidamente las llamas, por lo que no ha sido necesario desalojar otras viviendas.
