Un fuego causa grandes daños en una vivienda de Illetes, en Calvià

Nuevo incendio en un domicilio en Mallorca. Los Bombers de Palma han sofocado esta tarde un fuego que ha arrasado el comedor de una vivienda en la calle Corb, en Illetes, en el término municipal de Calvià. Una persona ha tenido que ser hospitalizada por inhalación de humo, aunque su estado era leve..

El fuego se ha declarado sobre las cinco de la tarde en una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Corb, en la zona de Illetes. A la emergencia han acudido tanto dotaciones de los Bombers de Palma como los de Mallorca.

Una persona ha tenido que ser trasladada a un hospital al resultar intoxicada por inhalación de humo. El comedor de la vivienda ha quedado arrasado.

Se trata del último siniestro de una jornada donde se ha producido una oleada de incendios en domicilios en Palma, Llucmajor, Inca y Alcúdia, con un balance de diez personas afectadas, una de ellas, un anciano quemado en Inca, en estado grave.