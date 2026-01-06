El frío llega acompañado de una oleada de incendios en domicilios de Mallorca: cinco fuegos con once heridos

La bajada de las temperaturas en Mallorca han venido acompañadas de una oleada de incendios en domicilios. Cinco casas sufrieron fuegos en Palma, Calviá, Inca, Alcúdia y Llucmajor, con un saldo de diez heridos. Uno de ellos, un anciano de 80 años, sufrió quemaduras severas y fue hospitalizado en Son Espases. Los otros nueve estaban leves. Los siniestro provocaron además grandes daños en las viviendas. Los Bombers recuerdan la necesidad de extremar las precauciones con los sistemas de calefacción estos días y evitar sobrecargas.

El primero de los fuegos se declaró sobre las dos y veinte de la madrugada de ayer en una casa en Alcúdia. Según informó la Policía Local, las llamas se originaron en una calefacción instalada en una habitación de la vivienda, en la calle Fuerteventura. Antes de la llegada de los Bombers varios vecinos trataron de contener las llamas con mangueras y la Policía Local vació un extintor. Los bomberos sofocaron posteriormente el fuego, que arrasó una habitación.

En este siniestro hubo ocho personas afectadas, la mayoría por inhalación de humo, aunque también hubo una crisis de ansiedad y una lesión en una muñeca. Dos de los policías que actuaron también resultaron afectados por el humo, aunque tras recibir asistencia en el lugar pudieron proseguir su servicio con normalidad.

Otros cuatro incendios en domicilios

Por la mañana, sobre las nueve y media, se declaró otro fuego en una possessió ubicada en una zona aislada en el Camí de Mendívil, en el término municipal de Lllucmajor. Al parecer el siniestro se originó en una chimenea.

Los residentes en la casa pudieron salir ilesos salvo una mujer de 58 años, que se vio atrapada por el fuego en el primer piso y saltó por la ventana y sufrió una herida leve en el tobillo, al parecer causada por un cristal roto.

Tras recibir los primeros avisos sobre el incendio se movilizó un gran dispositivo de emergencia, en el que participaron dotaciones de los Bombers de Mallorca del parque de Llucmajor, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil de Llucmajor y ambulancias del 061. Las llamas causaron grandes daños en la casa.

Poco después, sobre las doce del mediodía, se produjo otro incendio en el interior de una planta baja de la calle Jaume Balmes, en Palma, donde residen varios okupas. En este caso todos pudieron salir indemnes y los Bombers de Palma sofocaron el fuego rápidamente.

Apenas una hora más tarde, a la una del mediodía, un anciano de 80 años sufrió graves quemaduras en una deflagración de gas en la cocina de su casa, un tercer piso de la Avinguda Reis Catòlics de Inca. Cuando llegaron al lugar los Bomberos, Guardia Civil y Policía Local, el fuego ya se había extinguido. La víctima fue trasladado por una ambulancia a Son Espases.

Y sobre las cinco de la tarde se registró otro incendio, en este caso en una vivienda unifamiliar en la calle Corb, en Illetes, en el término municipal de Calvià. Una persona tuvo que ser hospitalizada aquí al sufrir una intoxicación por inhalación de humo. Al lugar se desplazaron dotaciones de los Bombers de Palma y de Mallorca, que sofocaron el fuego. Las llamas arrasaron totalmente el comedor de la casa.

Los Bombers recuerdan que los incendios en domicilios suelen aumentar los días con más frío y hacen un llamamiento a extremar la prudencia y evitar la sobrecarga de aparatos eléctricos.