Detenido un joven por un robo de joyas en Cala Figuera, en Santanyí
La Guardia Civil detectó una venta sospechosa en un establecimiento y localizó a la propietaria, que no se había enterado de la sustracción
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 24 años como presunto autor del robo de dos pulseras de oro en un domicilio de Cala Figuera, en Santanyí. Los agentes detectaron una venta sospechosa de las alhajas en un estableciiento especializad y localizaron a la propietaria, que no se había enterado de la sustracción.
Según informan fuentes de la Guardia Civil, recientemente sus agentes destinados en Santanyí detectaron una venta sospechosa de dos pulseras en un establecimiento de compra-venta de oro. Tras realizar distintas gestiones lograron localizar a la propietaria de las alhajas, que desconocía que se las hubieran sustraído.
La mujer explicó que tenía las joyas guardadas en un trastero del domicilio de sus padres, que precisamente estaba siendo sometido a una reforma. Posteriores pesquisas policiales permitieron a los guardias identificar al presunto ladrón, un joven de 24 años que trabaja en la empresa encargada de la reforma, y que fue detenido.
