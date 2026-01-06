Detenido un hombre por conducción temeraria al huir a gran velocidad de un coche de la Policía en Palma

La Policía Nacional ha detenido a un conductor que el viernes por la noche trató de huir a toda velocidad con su coche de una patrulla, se saltó varios semáforos en rojo y ocasionó situaciones de grave riesgo para la circulación. Cuando finalmente fue interceptado, el individuo afirmó que había tratado de escapar porque había sido arrestado recientemente y tenía miedo de tener "algún percance más con la autoridad".

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el viernes por la noche, en la calle Aragón de Palma. Una patrulla vio que un vehículo realizaba un cambio de sentido brusco, al parecer para intentar evitar un posible control policial. El coche sospechoso llegó a perder el control momentáneamente y aceleró de manera exagerada. Ante esta actitud tan sospechosa, los agentes empezaron a perseguir el vehículo, que iba ocupado por tres personas.

El conductor empezó a derrapar y a realizar maniobras bruscas, pero se detuvo en un semáforo. Al ver que los policías nacionales les daban el alto y se disponían a interceptarles, el coche pasó el semáforo en rojo y volvió a huir

A partir de entonces el conductor se saltó varios semáforos en rojo, circuló en zig-zag, derrapó y adelantó a otros vehículos de manera temeraria para tratar de escapar de los policías.

Además rozó en varias ocasiones la acera, y estuvo a punto de atropellar a varios peatones. También invadió el carril contrario en diversas ocasiones el carril contrario y ocasionó situaciones de grave riesgo para otros conductores.

En un momento dado los agentes perdieron de vista al vehículo y, ante el peligro que estaba suponiendo la persecución, redujeron la velocidad. Sin embargo, justo en ese momento, un testigo les indicó que el coche que perseguían acababa de parar y que los ocupantes habían huido a pie.

La patrulla de la Policía Nacional pudo ver a los tres individuos correr y logró interceptarles poco después.

Al entrevistarse con el conductor, este dijo que había tratado de escapar porque había sido detenido previamente y tenía miedo de tener algún percance más con la autoridad.

El hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por todas las situaciones de peligro provocadas durante su intento de fuga.