Detenido por arrojar ácido a dos personas en una casa okupada

Un hombre de 31 años fue arrestado en la madrugada del lunes, 29 de diciembre, tras arrojar ácido a dos personas con las que al parecer convivía en una casa okupada en Sante Eulària del Riu, en Ibiza, y enfrentarse posteriormente con un trozo de madera a los guardias civiles que acudieron al lugar.

Según la información de la Guardia Civil, su intervención se produjo tras recibir avisos de un altercado en una vivienda en la que residía un grupo de okupas en la calle del Mar, en Santa Eulària. Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron con un individuo muy agresivo que les amenazó con un trozo de madera del marco de una puerta, por lo que tuvieron que reducirle.

La puerta que destrozó del inmueble con un cuchillo / Guardia Civil

Posteriormente otras personas residentes en la casa relataron que el hombre, en un estado muy alterado, había destrozado la puerta de su habitación con un cuchillo de grandes dimensiones. Cuando lograron quitarle el arma blanca el individuo les arrojó un bote de ácido y les dijo que les iba a quemar vivos.

Los guardias civiles comprobaron los destrozos causados en la casa presuntamente por el hombre, de 31 años, y le arrestaron como presunto autor de los delitos de lesiones, amenazas y tentativa de homicidio. El detenido es un delincuente habitual al que le constan numerosos antecedentes policiales anteriores.