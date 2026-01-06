Ibiza
Detenido por arrojar ácido a dos personas en una casa okupada
El individuo se enfrentó a los guardias civiles con un trozo de madera y tuvo que ser reducido
Un hombre de 31 años fue arrestado en la madrugada del lunes, 29 de diciembre, tras arrojar ácido a dos personas con las que al parecer convivía en una casa okupada en Sante Eulària del Riu, en Ibiza, y enfrentarse posteriormente con un trozo de madera a los guardias civiles que acudieron al lugar.
Según la información de la Guardia Civil, su intervención se produjo tras recibir avisos de un altercado en una vivienda en la que residía un grupo de okupas en la calle del Mar, en Santa Eulària. Cuando los agentes llegaron al lugar se encontraron con un individuo muy agresivo que les amenazó con un trozo de madera del marco de una puerta, por lo que tuvieron que reducirle.
Posteriormente otras personas residentes en la casa relataron que el hombre, en un estado muy alterado, había destrozado la puerta de su habitación con un cuchillo de grandes dimensiones. Cuando lograron quitarle el arma blanca el individuo les arrojó un bote de ácido y les dijo que les iba a quemar vivos.
Los guardias civiles comprobaron los destrozos causados en la casa presuntamente por el hombre, de 31 años, y le arrestaron como presunto autor de los delitos de lesiones, amenazas y tentativa de homicidio. El detenido es un delincuente habitual al que le constan numerosos antecedentes policiales anteriores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el alemán al que atacaron dos adolescentes en Palma tras un año en coma
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- La nieve sorprende en Mallorca: empieza a nevar en Son Torrella
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por la borrasca Francis y la cota de nieve baja a 500 metros
- Las elecciones de Extremadura pueden traducirse a Baleares, el PP se estanca y gana
- Todo lo que debes saber sobre la Cabalgata de los Reyes Magos de Palma
- El Consell de Mallorca reconoce que no existen los estudios que avalaban la reducción del 30% de los atascos en la Vía de Cintura
- Son Moix empieza a hartarse del Mallorca de Arrasate