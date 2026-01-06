Detenido por amenazar con un cuchillo a varias personas en bares de Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado domingo en Palma a un español que presuntamente amenazó a varias personas con un cuchillo de grandes dimensiones.

Según informa la Policía, el domingo al mediodía su central del 091 recibió avisos sobre un hombre que estaba causando molestias a los empleados y clientes de un bar de sa Vileta, en Palma. Cuando llegó al lugar una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano, el individuo ya se había marchado en un patinete eléctrico. No obstante, varios testigos aportaron una descripción precisa del sospechoso y añadieron

Minutos más tarde, otra llamada alertaba de que un individuo estaba amenazando con un cuchillo a clientes y personal de otro bar en Son Roca, por lo que la patrulla acudió rápidamente. Los agentes alcanzaron a ver al sospechoso cuando escapaba con el patinete.

Los policías salieron en su persecución y lograron interceptarle poco después. Mientras huía vieron que arrojaba un objeto metálico debajo de un coche. Una vez retenido el sospechoso, volvieron al lugar y recuperaron este objeto, que resultó ser un cuchillo de gran tamaño.

El sospechoso fue reconocido posteriormente como el autor de las amenazas con el cuchillo a varias personas en los bares de sa Vileta y Son Roca, por lo que fue detenido.