Un conductor ebrio intenta huir a toda velocidad de la Policía Local de Palma

Un español de 48 años ha quedado investigado por un delito contra la seguridad vial tras tratar de huir a toda velocidad de una patrulla de la Policía Local de Palma por las calles de Son Armadams y posteriormente triplicar la tasa máxima de alcohol en el control al que fue sometido. El conductor admitió a los agentes que había tratado de escapar porque era consciente de que había bebido mucho "tras una discusión".

El incidente ocurrió sobre las tres de la madrugada del pasado domingo, cuando una patrulla de la Unitat Nocturna (Unoc) de la Policía Local de Palma reparó en un vehículo que circulaba de forma errática por la calle Marqués de la Cenia. Los agentes le dieron el alto y el conductor se detuvo en un primer momento, pero cuando se acercaron para hablar con él aceleró bruscamente y se dio a la fuga a toda velocidad.

La patrulla salió tras el fugitivo, y la persecución se prolongó hasta la cercana calle Torrent, donde el conductor dejó su coche abandonado con el motor en marca y prosiguió la huida a la carrera. Sin embargo, los policías lograron alcanzarle a pocos metros de distancia. El hombre admitió entonces que había tratado de escapar porque era consciente de que había bebido más de la cuenta. Dijo que lo había hecho "tras una discusión".

La Policía Local sometió al individuo a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo, de 0,75, el triple del máximo permitido.

Ante esta situación, el conductor quedó investigado por un delito contra la seguridad vial y se le citó para la celebración de un juicio rápido. El coche fue retirado por la grúa municipal.