Un anciano de 80 años, herido de gravedad en una deflagración de gas en Inca

Un anciano de 80 años ha sido hospitalizado este mediodía en Son Espases con graves quemaduras a consecuencia de una deflagración en la cocina de su domicilio, en la Avinguda Reis Catòlics de Inca. El fuego se ha extinguido por sí solo y la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar su origen, aunque los primeros indicios apuntan a un mal funcionamiento del horno.

Según fuentes de los distintos organismos de emergencia, el incidente ha ocurrido sobre la una del mediodía, en una vivienda ubicada en un tercer piso de un edificio de la Avinguda Reis Catòlics de Inca. Al parecer se habría originado un escape de gas en el horno, y cuando el hombre lo ha encendido ha provocado una deflagración. La víctima, un hombre de unos 80 años, ha sufrido graves quemaduras.

En cuanto se han recibido los primeros avisos se ha puesto en marcha un amplio dispositivo de emergencia en el que han participado Bombers de Mallorca del parque de Inca, agentes de la Guardia Civil y Policía Local, y ambulancias del 061.

Una ambulancia ha atendido al herido, que sufría graves quemaduras, y le ha trasladado al hospital de Son Espases. Mientras tanto, los bomberos han inspeccionado la vivienda. Cuando han llegado no había llamas. Los equipos de extinción han cortado el gas de la vivienda y se han asegurado de que no había riesgo. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de aclarar de forma fehaciente las causas del siniestro.