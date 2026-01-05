La Policía Nacional desmantela cinco puntos de venta de droga en Son Banya

Agentes de la Policía Nacional de Palma desmantelaron el pasado viernes cinco puntos de venta en el poblado de Son Banya. En la operación participaron varias patrullas, que accedieron al interior del poblado y se incautaron de cerca de un kilo de drogas, sobre todo cocaína y marihuana, así como medicamentos y otros efectos.

El pasado viernes varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional se encontraban en las inmediaciones del poblado de Son Banya y se percataron de que un hombre, que hacía labores de vigilancia, estaba avisando de la presencia policial a través de un sistema electrónico que conecta con los diferentes puntos de venta.al.

Al dar la voz de alarma, varias personas huyeron del interior de las casetas por las puertas traseras escondiéndose en varias viviendas del poblado. Los agentes se adentraron en las casetas dedicadas a puntos de venta de droga.

Las casetas estaban preparadas para la venta de droga, con bolsitas plásticas, teléfonos móviles de alta gama, balanzas de precisión, así como diferentes sustancias preparadas para su venta, en concreto cocaína, marihuana, hachís y medicamentos, arrojando un peso de cerca de un kilo, así como dinero en efectivo y una carabina.

Los agentes intervinieron todos los efectos que fueron remitidos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), donde continúan con las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.