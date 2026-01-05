Muere el alemán al que atacaron dos adolescentes en Palma tras un año en coma

Ronald, muy conocido y apreciado en la comunidad alemana de emigrantes en Mallorca, falleció el sábado 3 de enero a los 59 años en el hospital Son Espases de Palma. El alemán había sido brutalmente golpeado y dejado inconsciente por dos adolescentes en noviembre de 2024 en la capital balear y desde entonces permanecía en coma.

“Nuestro hijo, hermano y amigo se ha dormido en paz rodeado de sus seres queridos”, señaló la familia el domingo por la tarde en declaraciones al Mallorca Zeitung. El caso había causado una profunda conmoción en la isla.

No se retiró el soporte vital

Contrariamente a lo informado inicialmente por Ricardo E., antiguo amigo de la víctima, los padres no desconectaron las máquinas que lo mantenían con vida, según confirmó la familia. El empeoramiento del estado de salud de Ronald B. se debió a una infección pulmonar. El propio Ricardo E. rectificó sus declaraciones el lunes 5 de enero y explicó que había sido un malentendido.

La acusación se eleva ahora a homicidio

La abogada de Ronald B., Maria Barbancho, confirmó también el fallecimiento de su cliente. “Modificaré el escrito de acusación y solicitaré que se juzgue como un delito de homicidio”, explicó. Hasta ahora, el procedimiento se tramitaba por tentativa de homicidio. El juicio está previsto para comienzos de este año.

Una agresión especialmente violenta en Palma

El ataque tuvo lugar en la noche del 30 de noviembre de 2024. Los agresores, dos jóvenes de 17 años que presuntamente no conocían a la víctima, atacaron a Ronald B. cuando regresaba solo a pie a su domicilio tras una cena navideña.

Según los informes policiales, el alemán caminaba por la calle Manacor, a la altura del llamado “Parc Wifi”, cuando los adolescentes le golpearon de forma repentina en la cara. Ronald B. cayó al suelo y se golpeó la nuca contra las rejas del parque. Permaneció inconsciente mientras los agresores continuaban golpeándolo y dándole patadas, según el atestado.

“No está claro si pretendían matarlo, pero al menos aceptaron deliberadamente la posibilidad de su muerte”, recoge el informe policial al que tuvo acceso la MZ.

Robo y huida sin pedir ayuda

Tras la agresión, los atacantes robaron el teléfono móvil y la cartera de la víctima y huyeron sin avisar a los servicios de emergencia. Un transeúnte encontró a Ronald B. tendido en el suelo, con una herida sangrante en la cabeza, y llamó al número de emergencias a las 3.18 horas. El herido fue trasladado al hospital con lesiones craneales muy graves.

Detención de los agresores días después

La policía logró localizar inicialmente el teléfono robado, pero no identificar a los ladrones. Una semana más tarde, dos testigos protegidos se presentaron ante las autoridades. Según informaciones de medios locales, se trataría de dos chicas menores de edad que estaban con los agresores la noche de los hechos. Al parecer, los jóvenes querían impresionar a sus amigas con la agresión.

Finalmente, a finales de diciembre de 2024, la policía detuvo a los dos menores implicados.

Sin esperanza de recuperación

Poco después del ataque, los médicos ya ofrecieron un pronóstico muy desfavorable. “En caso de despertar del coma, se esperaba que permaneciera en estado vegetativo de por vida”, señalaba entonces el informe policial. Ese escenario finalmente no llegó a producirse.

Un emigrante enamorado de Mallorca

Ronald B. trabajaba como jefe de proyectos en un centro de atención telefónica e intentaba abrirse camino en el ámbito del marketing online. En Mallorca deja numerosos amigos y conocidos, muchos de los cuales conoció gracias a su intensa actividad en redes sociales, donde gestionaba un grupo de Facebook para turistas y una bolsa de empleo.

“Ronald tenía un gran círculo de amistades. Siempre ayudaba en lo que podía y mostraba el lado más bonito de Mallorca”, declaró su expareja Ricardo E. en una entrevista concedida a la MZ en marzo de 2025. Para él, la pérdida resulta especialmente dolorosa.