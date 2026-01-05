Dos detenidos por provocar distintos altercados violentos en dos hospitales de Palma

La Policía Nacional arrestó en los últimos días a dos personas que presuntamente provocaron sendos altercados violentos en distintos centros sanitarios de Palma. Un individuo zarandeó a una sanitaria y luego se enfrentó a los policías con un cinturón a modo de látigo, mientras que una mujer amenazó al personal de otro centro con un objeto metálico.

Según informa la Policía Nacional, los dos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de atentado.

El primer incidente ocurrió en la tarde del pasado 31 de diciembre en un centro hospitalario en Palma donde un hombre se puso violento y cogió fuertemente del brazo a una trabajadora del servicio de urgencias. La zarandó y empujó al tiempo que le amenazaba. El hombre también agredió a un paciente que intentó interceder.

Varios trabajadores intentaron calmar al hombre, que estaba muy alterado. Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se personó en el lugar e intentó tranquilizarle, aunque el individuo mantuvo una actitud amenazante. Finalmente se quitó el cinturón y lo enrolló en su mano, dejando caer la hebilla a modo de látigo, dirigiéndose hacia los policías con la intención de golpearles. Los agentes lograron reducirle y le arrestaron como presunto autor de un delito de atentado.

Dos intervenciones en dos días

Al día siguiente, sobre las ocho de la tarde, se produjo un nuevo incidente en otro centro hospitalario en Palma. En esta ocasión se inició poruna paciente que estaba fumando y consumiendo drogas. Al parecer la mujer llevaba tiempo causando problemas en el centro, donde insutaba al personal sanitario.

La paciente mostró un comportamiento hostil y amenazante y se dirigió hacia el personal sanitario: “Os voy a cortar el cuello con esto” . En la mano llevaba un objeto metálico.

Los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional procedieron a la detención de la mujer como presunta autora de un delito de atentado a personal sanitario.