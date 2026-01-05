Denuncian a un ciclista ebrio y al conductor del coche que le atropelló por su implicación conjunta en un accidente en Palma

El conductor de un coche y un ciclista ebrio han sido denunciados por la Policía Local de Palma por su presunta implicación conjunta en un accidente de tráfico. El primero por atropellarle al no prestar la suficiente atención y circular en un vehículo con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desfavorable. Mientras que el segundo duplicaba la tasa máxima de alcoholemia y no llevaba las luces encendidas ni elementos reflectantes.

Los hechos ocurrieron sobre las seis y media de la tarde del pasado sábado en el camí de la Milana de Palma. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local se desplazó rápidamente al lugar después de tener constancia de que se había producido un accidente por alcance de un coche a un ciclista. La investigación determinó que el siniestro se produjo como consecuencia de una concurrencia de causas en la que ambos estarían implicados.

Así, el ciclista, español, de 49 años, pedaleaba su bicicleta en un notorio estado de embriaguez. La prueba de alcoholemia realizada por los agentes de la Policía Local duplicaba el máximo permitido al arrojar un resultado de 0,48 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Pese a que circulaba de noche, no llevaba luces ni elementos reflectantes obligatorios, que le hicieran visible al resto de vehículos de la vía. Fue trasladado a una clínica privada con lesiones de carácter leve.

Sin la atención debida

Por su parte, el conductor del coche, también español de 62 años, dio negativo en la prueba de alcoholemia. No obstante fue denunciado también por no mantener la atención debida a la carretera y por circular con el coche pese a que la ITV de su vehículo había sido desfavorable.