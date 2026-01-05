Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MaduroChándal MaduroCabalgata Reyes PalmaEl tiempo cabalgatasMuseo Fortalesa del TempleRCD Mallorca
instagramlinkedin

Colisión de un camión y un coche en la rotonda de Can Blau, en Palma

El accidente ha provocado retenciones hasta que los vehículos implicados han sido retirados

Los bomberos, junto a los dos vehículos accidentados en la rotonda de Can Blau, en Palma.

Los bomberos, junto a los dos vehículos accidentados en la rotonda de Can Blau, en Palma. / Xisco Senyer

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una colisión de un camión y un coche registrada esta mañana en la Vía de Cintura de Palma ha provocado retenciones, aunque no daños personales.

Según confirman desde los servicios de emergencia, el accidente se ha producido sobre las diez de la mañana, en la Vía de Cintura, a la altura de la rotonda de Can Blau. Al parecer un camión ha golpeado contra un coche y lo ha arrastrado varios metros. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Palma, Guardia Civil de Tráfico y ambulancias.

En principio los ocupantes de los dos vehículos han resultado ilesos. Sin embargo, el siniestro ha obligado a cortar la circulación parcialmente, lo que ha provocado grandes retenciones hasta que se han retirado tanto el coche como el camión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents