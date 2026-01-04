Repunta la cifra de víctimas del tráfico: 55 muertos, 21 de ellos motoristas

Cincuenta y cinco personas han fallecido a lo largo del año que termina en accidentes de tráfico en las carreteras de Balears. Se trata de una cifra solo ligeramente superior a las 49 víctimas del año pasado y un poco inferior a las 58 del año anterior. De hecho, las islas llevan quince años manteniendo un balance de siniestralidad vial estable, alrededor de las cincuenta víctimas mortales año. Las estadísticas de este año reflejan también la extrema vulnerabilidad de los motoristas, con 21 fallecidos, más que los ocupantes de coches. Suponen un 38% de las víctimas mortales, pese a que sus vehículos solo representan un 16% del total que circula por las islas.

Según el recuento realizado por Diario de Mallorca, a lo largo del año que está a punto de terminar se registraron en las carreteras de las islas 49 accidentes mortales, con un total de 55 víctimas. De ellos, 21 circulaban en moto, otros dieciocho iban en coches o furgonetas, nueve eran peatones que fueron atropellados, cuatro iban en bicicleta, uno conducía un camión, otro falleció en un accidente de tractor y uno más iba en patinete.

Repunte

La cifra supone un ligero repunte frente a los 49 fallecidos en el año anterior, pero es inferior a los 58 de 2023. De hecho, las estadísticas muestran que la mortalidad en carretera se ha mantenido estable, siempre alrededor del medio centenar de víctimas, desde 2009. Las excepciones negativas se dieron en 2016 y 2017, con 66 fallecidos, y las positivas en 2020 (el año del confinamiento), con 35 víctimas, y el 2022, cuyos 32 fallecidos supusieron la cifra más baja de la historia.

La estadística del año refleja la gran mortalidad que sufren los motoristas. De los aproximadamente 1.100.000 vehículos a motor que estaban matriculados en Balears en 2023, solo 176.000 eran motos o ciclomotores, es decir, un 16%. Sin embargo, con 21 fallecidos, suponen el 38% de las víctimas. Es un porcentaje que se repite año tras año. Son el grupo principal de fallecidos de este año, por encima de los dieciocho que viajaban en coche o furgoneta.

En el balance destaca también la elevada cifra de peatones fallecidos al ser atropellados, nueve personas a lo largo del año. De ellos, dos eran niños. Uno tenía nueve años cuando el pasado 17 de julio fue atropellado por un coche en un paso de cebra del Passeig des Ferrocarril, en Manacor. La otra era una niña de tres años, arrollada junto a su madre y su abuela por un coche que se subió a la acera el pasado día 14 de diciembre.

Mortalidad en las carreteras de Mallorca / DM

Seis positivos en drogas y alcohol

Seis personas fueron detenidas o investigadas tras dar positivo en alcohol, drogas o ambas sustancias después de sufrir un accidente con víctimas mortales. Algunos de estos conductores trataron de darse a la fuga tras el siniestro, como la conductora que arrolló a un motorista en abril en el polígono de Son Oms, en Palma. Otra mujer fue detenida después de que la Guardia Civil concluyera que se había cambiado de asiento con un fallecido tras sufrir un grave accidente en estado ebrio en Alcúdia el 15 de noviembre. El 6 de octubre murió un hombre en una colisión frontal de dos coches cerca de Son Banya. Los ocupantes de uno de los vehículos huyeron a pie, y fueron arrestados posteriormente.

Durante el año fallecieron también cuatro ciclistas. Uno de los accidentes más graves, aunque no hubo fallecidos, ocurrió el 27 de enero, cuando un conductor de 89 años atropelló a un pelotón integrado por la selección alemana de ciclismo en pista. Fueron siete los deportistas afectados y tres de ellos sufrieron heridas graves.

Otro grave accidente ocurrió el 28 de abril cerca de Portocolom. La colisión de un autobús del TIB y un coche se saldó con un muerto y ocho heridos.