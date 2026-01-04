La Policía sorprende a dos jóvenes cuando quemaban contenedores en Camp Redó

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes que fueron sorprendidos cuando intentaban quemar una batería de contenedores en la barriada de Camp Redó, en Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado día 31 de diciembre hacia las tres y media de la madrugada. Una patrulla de paisano y en un vehículo camuflado de agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional realizaba labores de prevención. Los policías observaron a dos jóvenes que caminaban por la calle y se pararon en una batería de contenedores de basura.

De pronto, se produjo una potente llamarada entre los contenedores y acto seguido los dos jóvenes salieron huyendo a la carrera a toda prisa. Los policías comunicaron lo ocurrido a la base del 091 y solicitaron apoyo de otras unidades dada la magnitud del fuego.

Varias patrullas se personaron en el lugar y lograron extinguir las llamas. Comprobaron que el fuego procedía de una bombona de gas que estaba junto a los contenedores, rodeada de cartón y papel. La Policía destaca que la batería de contenedores se encontraba a escasos metros de varias viviendas.

Los dos jóvenes fueron interceptados y detenidos. Los policías intervinieron a uno de ellos dos mecheros. Ambos están acusados de un delito de incendio.