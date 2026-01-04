La Policía auxilia a tres personas atrapadas por un incendio de madrugada en Palma
Los afectados, con movilidad reducida, fueron confinados en una habitación hasta que el fuego quedó extinguido
Las llamas afectaron a cinco vehículos y a la fachada de un edificio el pasado 31 de diciembre
La Policía Nacional auxilió el pasado miércoles de madrugada a tres personas con movilidad reducida que habían quedado atrapadas por un incendio en la barriada palmesana de Pere Garau. Los afectados, con problemas de movilidad, no pudieron desalojar el edificio y una oficial se confinó con ellos en una habitación hasta que el fuego quedó extinguido. Las llamas afectaron a cinco vehículos y a la fachada del inmueble.
Los hechos ocurrieron hacia la una de la madrugada del pasado 31 de diciembre en la calle Gabriel Carbonell. El incendio comenzó en un coche y se propagó rápidamente a otros vehículos y a la fachada de un edificio, generando una gran humareda. Los vecinos de la finca fueron desalojados, pero tres de ellos no pudieron salir porque presentan problemas de movilidad.
Una agente de la Policía Nacional los confinó en una habitación alejada de la zona en la que se había declarado el incendio. La ofical cerró todas las puertas y los puso a salvo, acompañándolos en todo momento y tranquilizándolos, ha explicado hoy la Policía Nacional. Los cuatro permanecieron en esa habitación hasta que se pudo sofocar el fuego.
Finalmente, varias dotaciones de bomberos consiguieron extinguir el incendio, que provocó daños en cinco vehículos así como en la fachada del edificio y parte del cableado eléctrico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a 93 años de tradición familiar en el celler Son Toreó de Sineu
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- Los mallorquines ante los precios nunca vistos del oro y de la plata: “Cada vez compran más como inversión”
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
- Enrique Valentí, platero en Mallorca: “La gente piensa que no vale nada, pero una sopera de plata puedes venderla por 5.000 euros”
- La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca
- Baleares prevé eliminar el requisito del catalán para cubrir plazas de difícil cobertura a principios de este año