La Policía auxilia a tres personas atrapadas por un incendio de madrugada en Palma

La Policía Nacional auxilió el pasado miércoles de madrugada a tres personas con movilidad reducida que habían quedado atrapadas por un incendio en la barriada palmesana de Pere Garau. Los afectados, con problemas de movilidad, no pudieron desalojar el edificio y una oficial se confinó con ellos en una habitación hasta que el fuego quedó extinguido. Las llamas afectaron a cinco vehículos y a la fachada del inmueble.

Los hechos ocurrieron hacia la una de la madrugada del pasado 31 de diciembre en la calle Gabriel Carbonell. El incendio comenzó en un coche y se propagó rápidamente a otros vehículos y a la fachada de un edificio, generando una gran humareda. Los vecinos de la finca fueron desalojados, pero tres de ellos no pudieron salir porque presentan problemas de movilidad.

Una agente de la Policía Nacional los confinó en una habitación alejada de la zona en la que se había declarado el incendio. La ofical cerró todas las puertas y los puso a salvo, acompañándolos en todo momento y tranquilizándolos, ha explicado hoy la Policía Nacional. Los cuatro permanecieron en esa habitación hasta que se pudo sofocar el fuego.

Finalmente, varias dotaciones de bomberos consiguieron extinguir el incendio, que provocó daños en cinco vehículos así como en la fachada del edificio y parte del cableado eléctrico.