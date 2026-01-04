Una pareja agrede a un taxista y daña su coche en una discusión de tráfico en Palma
Los acusados, que cruzaban un paso de peatones, recriminaron al chófer su forma de conducir
La Policía Local de Palma ha imputado a una pareja por agredir a un taxista y dañar su coche durante una discusión de tráfico en plena Nochevieja. Los acusados, un hombre de 33 años y una mujer de 34, ambos españoles, están acusados de delitos de lesiones y daños.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 1 de enero, sobre las cinco y cuarto de la madrugada, en la calle Gabriel Maura. Una patrulla de la Unidad Nocturna (UNOC) fue comisionada al lugar, donde encontró a tres personas forcejeando.
Según manifestó el taxista, la discusión se inició cuando la pareja, que cruzaba un paso de peatones, le recriminó su forma de conducir. Acto seguido, empezaron a insultarle y la mujer comenzó a golpear el capó y fracturó el retrovisor del taxi.
Cuando el taxista bajó del vehículo, los dos acusados le agredieron, causándole lesiones leves en la cara y en las manos. La pareja intentó marcharse, pero el taxista los retuvo hasta la llegada de los agentes. La pareja dio una versión contradictoria y presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas.
Dos testigos que presenciaron los hechos corroboraron íntegramente la versión del taxista, quien presentó una denuncia en dependencias policiales. Por estos hechos, la pareja fue informada de su condición de investigada. La Sala de Atestados de la Policía Local ha remitido las diligencias al juzgado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a 93 años de tradición familiar en el celler Son Toreó de Sineu
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- Los mallorquines ante los precios nunca vistos del oro y de la plata: “Cada vez compran más como inversión”
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Enrique Valentí, platero en Mallorca: “La gente piensa que no vale nada, pero una sopera de plata puedes venderla por 5.000 euros”
- Baleares prevé eliminar el requisito del catalán para cubrir plazas de difícil cobertura a principios de este año
- Piden cárcel para cuatro acusados por un accidente que dejó parapléjico a un obrero en Son Vida
- El Govern autoriza el derribo de un edificio obsoleto en primera línea de Bendinat