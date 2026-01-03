Un hombre agrede a un policía tras un altercado en un bar en Palma

Un hombre de 58 años fue detenido el pasado jueves en Palma tras agredir a un agente de la Policía Local de Palma. El sospechoso estaba provocado un altercado en un bar y cuando los policías le pidieron que se calmara, les insultó y acabó atacando a uno de ellos. Está acusado de un delito de atentado.

Los hechos ocurrieron sobre las dos y media de la madrugada. Una patrulla de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) fue comisionada por la base del 092 a un establecimiento de la calle Rubén Darío, donde un cliente estaba generando molestias. A su llegada, los agentes instaron al individuo a deponer su actitud. El hombre desoyó las indicaciones, profiriendo insultos y mostrando una postura desafiante.

Ya en el exterior, arremetió contra uno de los policías con varios manotazos en el pecho y le propinó un pisotón. Ante la agresividad del acusado, los agentes procedieron a su detención. Durante el forcejeo, el hombre opuso una fuerte resistencia, llegando a lesionar a uno de los agentes al retorcerle violentamente un dedo de la mano. El policía herido precisó asistencia médica por un esguince en el dedo.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, fue puesto a disposición judicial.