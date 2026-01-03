Encarcelado un delincuente tras ser detenido trece veces en dos meses en Mallorca

Un delincuente ha sido encarcelado tras ser detenido 13 veces en apenas dos meses por diversos delitos en Mallorca. El sospechoso fue arrestado por última vez el pasado domingo por quebrantar una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a un polígono industrial, según ha explicado la Policía Nacional. Tiene varias causas judiciales abiertas por sustracción de vehículos de alta gama, daños, delitos contra la seguridad vial, hurto y atentado.

El sospechoso salió de prisión el pasado mes de noviembre y reanudó su actividad, cometiendo diversos delitos en Calvià, Palma y Llucmajor, donde protagonizó diversas persecuciones policiales en las que llegó a poner en peligro la integridad física de los agentes. La actividad de este delincuente despertó cierta alarma social entre los empresarios y personal de aparcamientos de larga estancia y empresas de alquiler de coches en el polígono situado en las proximidades del aeropuerto de Palma. Un juzgado acabó imponiéndole una orden de alejamiento que quebrantó en varias ocasiones.

Finalmente, el pasado domingo fue detenido nuevamente por quebrantar esta orden de alejamiento. Pasó a disposición judicial al día siguiente por la tarde y se decretó su ingreso en prisión.

En las 13 detenciones que ha acumulado desde noviembre han intervenido la Policía Nacional, la Guardia Civil y policías locales de diferentes municipios. Los agentes han conseguido recuperar varios vehículos y una importante cantidad de dinero en efectivo sustraída a un cliente de un hotel.