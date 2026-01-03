Detenida una pareja por estafar 40.000 euros a amigos y conocidos en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre y una mujer por estafar cerca de 40.000 euros a amigos y conocidos. Los sospechosos ofrecían alquileres, viajes y entradas y han acumulado seis denuncias contra ellos.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, ha permitido constatar la existencia de un patrón delictivo reiterado. Los acusados se ganaban la confianza de las víctimas, aprovechando que muchas de ellas pertenecían a su entorno cercano, como padres y madres del mismo centro escolar que el de sus hijos, amistades o conocidos. Esta relación permitía que las ofertas realizadas no despertaran sospechas.

Los acusados ofrecían supuestos alquileres de vivienda, paquetes de viaje y entradas para eventos deportivos de gran interés. Decían tener contactos o facilidades especiales que les permitían obtener precios ventajosos. Sin embargo, tras recibir los pagos acordados, los servicios ofertados no llegaban a materializarse.

En varios de los casos, tras recibir las primeras cantidades pedían más dinero, alegando gastos de gestión, incidencias administrativas o supuestos problemas técnicos y bancarios. Cuando las víctimas comenzaban a mostrar desconfianza y reclamaban la devolución del dinero, se les comunicaba que el reintegro ya había sido efectuado, aunque nunca llegó a sus cuentas.

El montante total presuntamente estafado asciende a cerca de 40.000 euros, según el conjunto de las denuncias analizadas. La similitud de los hechos y el modus operandi empleado motivaron la centralización de la investigación, que fue asumida por especialistas en delincuencia económica y delitos tecnológicos.

La Policía ha explicado que el hombre ya había sido detenido con anterioridad por hechos similares, circunstancia que fue tenida en cuenta durante el desarrollo de las diligencias policiales, encontrándose en otro procedimiento en el que se denunció la estafa de cerca de 190.000 euros.