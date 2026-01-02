Sorprenden a dos conductores en Palma drogados y sin seguro

Dos conductores han sido sorprendidos la madrugada de este viernes circulando en coche bajo los efectos de las drogas y sin seguro. Agentes de la Policía Local de Palma han denunciado a ambos por dar positivo en sustancias estupefacientes. Sus respectivos automóviles han sido inmovilizados.

El dispositivo se ha activado la madrugada de este viernes en la calle Ausiàs March de Palma por agentes del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma. A primera hora, un conductor ha sido interceptado y ha dado positivo en cuatro drogas diferentes: cannabis, cocaína, anfetamina y metanfetamina. Además, circulaba sin seguro, sin la ITV en vigor y con el carné de conducir caducado. Además de denunciarle por consumo de estupefacientes al volante también le han levantado acta por su tenencia. Su vehículo ha sido inmovilizado.

A continuación un segundo conductor interceptado en dicho control también ha dado positivo en cocaína y en cannabis. También circulaba sin seguro en el coche. Por este motivo los agentes también le han denunciado y el automóvil ha sido inmovilizado.

Desmantelado un botellón

Posteriormente, la misma unidad del GAP de la Policía Local de Palma se desplazó hasta la plaza de las Columnas donde se ha topado y han desmantelado un botellón. La intervención ha concluido con diez actas por consumo de alcohol en la vía pública y una por tenencia de estupefacientes. Dichos controles se mantendrán los fines de semana en aras de garantizar la seguridad.

