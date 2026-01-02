Rescatados cinco excursionistas desorientados en el Puig del Tomir

Efectivos de los Bombers de Mallorca localizaron y auxiliaron este jueves a cinco excursionistas que se habían desorientado mientras realizaban una excursión por la zona del Tomir, en Escorca, y a las que les sorprendió la caída de la noche.

El operativo de búsqueda fue llevado a cabo por miembros del Grupo de Rescate de Montaña (GRM) de los parques de Inca y Sóller, que se activaron a últimas horas de la tarde con el fin de localizar al grupo y reconducirlo con seguridad hasta sus vehículos.

Como informaron desde el cuerpo de emergencias, todas las personas rescatadas se encuentran en buen estado y no fue necesaria asistencia sanitaria.