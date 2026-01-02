Incidente
Un incendio paraliza los trenes entre Palma e Inca
La caída del servicio eléctrico ha afectado a ocho convoyes, dos de los cuales han quedado paralizados en mitad del trayecto
Un incendio en una subestación eléctrica ha paralizado esta tarde completamente la circulación de trenes entre Palma e Inca. El incidente ha afectado a ocho convoyes, dos de los cuales han quedado parados en mitad del trayecto, mientras el resto han podido llegar a diferentes estaciones. Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha conseguido ya restablecer la tensión y está previsto que la situación quede normalizada en breve.
Según han explicado fuentes de SFM, el incidente se ha producido poco antes de las seis de la tarde, cuando se ha producido un cortocircuito en la subestación eléctrica situada junto a la estación de Consell-Alaró. El incidente ha generado una gran humareda y ha provocado una caída de la tensión del suministro eléctrico en el servicio ferroviario. Los Bombers de Mallorca han acudido al lugar para controlar la situación.
Este corte ha afectado especialmente a dos trenes que se encontraban en la zona, que han quedado completamente parados en mitad del recorrido. SFM ha movilizado inicialmente una locomotora diésel para remolcarlos, aunque parece ser que finalmente no será necesaria su intervención. También se han visto afectados otros seis convoyes, que han conseguido llegar a diferentes estaciones con andenes.
SFM ha conseguido ya restablecer la tensión en el sistema eléctrico, añaden las mismas fuentes, y está previsto que el tráfico quede completamente restablecido en cuestión de minutos.
