Detenido con cocaína en el coche al intentar saltarse un control de la Guardia Civil en Artà

La maniobra del conductor de un coche, al tratar de esquivar un control de la Guardia Civil en Artà, despertó las sospechas. Tras registrarle el vehículo, los agentes le intervinieron 26 dosis de cocaína dentro de un recipiente y 275 euros en efectivo. A continuación detuvieron a este hombre de 40 años por un presunto delito de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 1 de enero. Agentes de la Guardia Civil había establecido un punto de verificación en una de las salidas de Artà. De repente, el conductor de un coche realizó una maniobra evasiva y le dieron el alto. Acto seguido fue conducido a una zona de seguridad del dispositivo. El hombre que iba al volante fue identificado y registraron el automóvil.

En el interior del vehículo encontraron un recipiente, que contenía 26 dosis en una envoltura de plástico. En el interior había una sustancia polvorienta y blanquecina, que luego se confirmó que se trataba de cocaína. También le hallaron 275 euros en efectivo.

Ante el juez

A raíz de este hallazgo, los agentes detuvieron a este hombre por un presunto delito contra la salud pública. A continuación este individuo fue puesto a disposición judicial.