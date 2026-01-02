"¡Me da igual todo. He venido a robaros!": Un atracador asalta dos comercios de Pere Garau en una tarde y agrede a las empleadas

"Hoy os voy a robar. Me da igual todo, he venido a robaros". Con estas palabras un atracador se adentró en establecimiento de cosmética del barrio palmesano de Pere Garau y golpeó un mueble para abrir los cajones. Allí robó dos móviles e intentó sustraer un bolso de una de las trabajadoras a las que agredió. Esa misma tarde, el asaltante perpetró otra acción similar en un estanco de dicho barrio y también golpeó a la empleada. Un policía nacional fuera de servicio se percató de lo que ocurría y le retuvo hasta la llegada de una patrulla, que procedió a detenerle por dos presuntos delitos de robo con violencia. Al ser puesto a disposición judicial, el juez le envió a prisión.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la tarde del pasado sábado en un establecimiento de cosmética del barrio palmesano de Pere Garau. Un atracador irrumpió en el comercio anunciando que lo iba a atracar. Acto seguido se colocó tras el mostrador y golpeó un mueble para abrir los cajones. A continuación empujó a una empleada y tiró de los cables de los ordenadores.

El asaltante robó dos teléfonos móviles e intentó sustraer el bolso a una trabajadora. Entre ambos se inició un forcejeó que derivó en la rotura de un escáner. Las dependientas le intentaron retener cerrando la puerta, pero el delincuente logró huir tras abrirla después de propinarle numerosas patadas. Una patrulla policial acudió poco después y dio varias batidas para tratar de localizar al atracador, pero no dieron con él.

Dos horas después

Poco más de dos horas después, sobre las 18.40 horas, el atracador volvió a las andadas también en Pere Garau. En esta ocasión su objetivo era un estanco, al que accedió de manera violenta. Después de golpear varias estanterías y los productos que estaban encima del mostrador, estos cayeron al suelo. Una empleada salió del mostrador y forcejeó con el ladrón para evitar que robara.

Al pedir ayuda la empleada, un policía nacional fuera de servicio acudió en su auxilio y retuvo al malhechor cuando este salía. Una patrulla policial se personó poco después y procedió a su detención. A continuación comprobaron que era el mismo individuo que había perpetrado poco antes un atraco en otro comercio de la misma zona. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.