Primer rescate aéreo de Bombers de Mallorca de 2026: un joven de 19 años enriscado el Penyal de Migdia

La aeronave ha tenido que recoger a dos bomberos más del parque de Sóller para el complejo salvamento

El helicóptero sa Milana de Bombers de Mallorca durante el rescate del joven.

El helicóptero sa Milana de Bombers de Mallorca durante el rescate del joven. / BOMBERS DE MALLORCA

Un joven de 19 años enriscado en el Penyal de Migdia ha sido el primer rescate aéreo de Bombers de Mallorca de 2026. El helicóptero sa Milana ha tenido que recoger a dos bomberos más del parque de Sóller ante el complejo salvamento del afectado.

El excursionista había quedado atrapado en una zona muy vertical e inaccesible. Por este motivo se ha tenido que recurrir a que el helicóptero sa Milana de Bombers de Mallorca se desplazara hasta el lugar. Ante la complejidad que presentaba el salvamento, después de dejar a dos de los bomberos cerca de la víctima, la aeronave se ha trasladado al parque de Sóller de Bombers de Mallorca para incorporar a dos rescatadores más.

Zona segura

La aeronave ha dejado a los bomberos en un lugar muy próximo donde se encontraba la víctima. Entre los cuatro rescatadores han logrado que el joven realizara el descenso hasta una zona segura. Este se encontraba en buen estado.

Primer rescate aéreo de Bombers de Mallorca de 2026: un joven de 19 años enriscado el Penyal de Migdia

Hallan a un indigente muerto en la calle con restos de sangre en Palma

Detienen a un hombre por robar el coche, el móvil y la cartera a una trabajadora que atendía a una mujer en Palma y a dos menores que le robaron el turismo

Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en un molino junto a Son Banya

Un motorista de 57 años, crítico al chocar en Bunyola con un coche que dio un brusco cambio de sentido

Una conductora ebria amenaza a la Policía Local de Palma con sus "influencias judiciales" tras chocar contra un taxi

Muere un hombre al precipitarse a un patio interior tras discutir con su expareja en s'Illot y huir de la Policía

Un repartidor y un cliente de un estanco sorprenden y retienen a un ladrón robando en una furgoneta en Palma

