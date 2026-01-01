Primer rescate aéreo de Bombers de Mallorca de 2026: un joven de 19 años enriscado el Penyal de Migdia

Un joven de 19 años enriscado en el Penyal de Migdia ha sido el primer rescate aéreo de Bombers de Mallorca de 2026. El helicóptero sa Milana ha tenido que recoger a dos bomberos más del parque de Sóller ante el complejo salvamento del afectado.

El excursionista había quedado atrapado en una zona muy vertical e inaccesible. Por este motivo se ha tenido que recurrir a que el helicóptero sa Milana de Bombers de Mallorca se desplazara hasta el lugar. Ante la complejidad que presentaba el salvamento, después de dejar a dos de los bomberos cerca de la víctima, la aeronave se ha trasladado al parque de Sóller de Bombers de Mallorca para incorporar a dos rescatadores más.

Zona segura

La aeronave ha dejado a los bomberos en un lugar muy próximo donde se encontraba la víctima. Entre los cuatro rescatadores han logrado que el joven realizara el descenso hasta una zona segura. Este se encontraba en buen estado.