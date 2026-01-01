Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guillem GinardGripe en BalearesTerraza es BaluardSucesos en MallorcaHorario supermercados
instagramlinkedin

Hallan a un indigente muerto en la calle con restos de sangre en Palma

La Policía Nacional ha abierto una investigación y está pendiente de la autopsia, ya que el fallecido padecía una enfermedad grave

Coche patrulla de Policía Nacional

Coche patrulla de Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

El cadáver de un indigente de unos 50 años ha sido encontrado la mañana de este jueves en una calle del barrio de Cas Capiscol de Palma. Agentes de la Policía Local de Palma se han topado inicialmente con el cuerpo, después de haber sido avisados, y efectivos de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las causas de su muerte. La víctima padecía una grave enfermedad y los investigadores están pendientes de la autopsia.

El hallazgo del cadáver se ha producido sobre las ocho y media de la mañana de este jueves a la altura del número 23 de la calle Cotlliure de Palma. En primera instancia, agentes de la Policía Local de Palma se han desplazado hasta el lugar. Los policías han comprobado que el fallecido presentaba algunos restos de sangre y han avisado a la Policía Nacional.

A continuación han acudido investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Los policías han comprobado que la víctima no presentaba signos externos de violencia y han averiguado que este hombre padecía una enfermedad grave.

Noticias relacionadas y más

A la espera de la autopsia

Tras poner el hallazgo del fallecido en conocimiento del juzgado de guardia, el forense se ha desplazado a la calle Cotlliure, ha examinado a la víctima y ha ordenado el levantamiento del cadáver. Los investigadores de la Policía Nacional, por su parte, han quedado a la espera de que le sea practicada la autopsia a este hombre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos de cada tres hogares de Baleares renuncian al Ingreso Mínimo Vital pese a tener derecho a la ayuda
  2. El restaurante del museo es Baluard aumenta con una segunda terraza la ocupación del espacio público sobre la muralla de Palma
  3. El fracaso de los cedidos del Mallorca
  4. Muere un hombre al precipitarse a un patio interior tras discutir con su expareja en s'Illot y huir de la Policía
  5. «¿Qué haces con estos, Guillem?»
  6. Un repartidor y un cliente de un estanco sorprenden y retienen a un ladrón robando en una furgoneta en Palma
  7. Más de mil personas salen a la calle en Palma para reivindicar la Diada del 31D: 'Nos liga a una historia, a una lengua y a una cultura
  8. Forbes elige al mejor colegio de Mallorca de 2025

Hallan a un indigente muerto en la calle con restos de sangre en Palma

Hallan a un indigente muerto en la calle con restos de sangre en Palma

Detienen a un hombre por robar el coche, el móvil y la cartera a una trabajadora que atendía a una mujer en Palma y a dos menores que le robaron el turismo

Detienen a un hombre por robar el coche, el móvil y la cartera a una trabajadora que atendía a una mujer en Palma y a dos menores que le robaron el turismo

Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en un molino junto a Son Banya

Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en un molino junto a Son Banya

Un motorista de 57 años, crítico al chocar en Bunyola con un coche que dio un brusco cambio de sentido

Un motorista de 57 años, crítico al chocar en Bunyola con un coche que dio un brusco cambio de sentido

Una conductora ebria amenaza a la Policía Local de Palma con sus "influencias judiciales" tras chocar contra un taxi

Una conductora ebria amenaza a la Policía Local de Palma con sus "influencias judiciales" tras chocar contra un taxi

Muere un hombre al precipitarse a un patio interior tras discutir con su expareja en s'Illot y huir de la Policía

Muere un hombre al precipitarse a un patio interior tras discutir con su expareja en s'Illot y huir de la Policía

Un repartidor y un cliente de un estanco sorprenden y retienen a un ladrón robando en una furgoneta en Palma

Un repartidor y un cliente de un estanco sorprenden y retienen a un ladrón robando en una furgoneta en Palma

Dos heridos en un accidente entre un coche y una moto cerca de Bunyola

Dos heridos en un accidente entre un coche y una moto cerca de Bunyola
Tracking Pixel Contents