Hallan a un indigente muerto en la calle con restos de sangre en Palma

El cadáver de un indigente de unos 50 años ha sido encontrado la mañana de este jueves en una calle del barrio de Cas Capiscol de Palma. Agentes de la Policía Local de Palma se han topado inicialmente con el cuerpo, después de haber sido avisados, y efectivos de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las causas de su muerte. La víctima padecía una grave enfermedad y los investigadores están pendientes de la autopsia.

El hallazgo del cadáver se ha producido sobre las ocho y media de la mañana de este jueves a la altura del número 23 de la calle Cotlliure de Palma. En primera instancia, agentes de la Policía Local de Palma se han desplazado hasta el lugar. Los policías han comprobado que el fallecido presentaba algunos restos de sangre y han avisado a la Policía Nacional.

A continuación han acudido investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Los policías han comprobado que la víctima no presentaba signos externos de violencia y han averiguado que este hombre padecía una enfermedad grave.

A la espera de la autopsia

Tras poner el hallazgo del fallecido en conocimiento del juzgado de guardia, el forense se ha desplazado a la calle Cotlliure, ha examinado a la víctima y ha ordenado el levantamiento del cadáver. Los investigadores de la Policía Nacional, por su parte, han quedado a la espera de que le sea practicada la autopsia a este hombre.