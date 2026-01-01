Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en un molino junto a Son Banya

Agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte

Agentes de la Policía Nacional en un dispositivo desplegado en Son Banya.

Agentes de la Policía Nacional en un dispositivo desplegado en Son Banya. / EP

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición ha sido encontrado la tarde de este miércoles en un molino junto al poblado de Son Banya. Investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar para averiguar las causas de la muerte. Las primeras pesquisas apuntan a que esta persona llevaba ya mucho tiempo fallecida.

El macabro hallazgo se ha producido sobre las tres y media de la tarde de este miércoles después de que un transeúnte se encontrara el cuerpo del fallecido y avisara al 091. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Nacional. Al comprobar la existencia de un cadáver, agentes del Grupo de Homicidios se han encargado del caso. El hombre no portaba documentación y las primeras pesquisas apuntan a que podría tratarse de una persona desaparecida hacía algún tiempo.

También se ha movilizado hasta el asentamiento el médico forense del juzgado de guardia para proceder al levantamiento del cadáver. A continuación los operarios de los servicios funerarios han trasladado el cuerpo hasta el Instituto de Medicina Legal para proceder a realizarle la autopsia.

El hallazgo de cadáveres en las inmediaciones del poblado de Son Banya, en su mayoría toxicómanos, se produce con relativa frecuencia. Por este motivo las primeras pesquisas apuntan a que podría tratarse de algún drogodependiente que hubiera acudido al asentamiento.

