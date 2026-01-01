Detienen a un hombre por robar el coche, el móvil y la cartera a una trabajadora que atendía a una mujer en Palma y a dos menores que le robaron el turismo

Un hombre fue a visitar a un familiar en Palma y sustrajo la cartera con las llaves del coche y el móvil a una trabajadora que atendía a una mujer. A continuación le robó el coche a la asistente y huyó con él. Aunque dos menores a los que recogió se lo robaron a su vez a él. Agentes de la Policía Nacional han detenido al joven por un presunto delito contra la seguridad vial, hurto, sustracción de vehículo y quebrantamiento de la orden de alejamiento de su tía. También han sido arrestados los menores que sustrajeron el coche a este individuo.

La investigación policial se inició después de recibir la llamada desde un centro de menores de Palma. Desde aquí solicitaron presencia policial después de que un individuo se personara en dicho centro preguntando por dos adolescentes. Este les acusaba de haberle robado el coche. Los agentes le indicaron que iban a llamar a la Policía, pero este se marchó antes de que llegara la patrulla.

Los agentes averiguaron que este sujeto había acudido a recoger a estos dos menores en el centro con un coche y los tres se habían ido a dar una vuelta. Cuando el hombre se apeó con la supuesta intención de vender un teléfono móvil, los adolescentes aprovecharon para robarle el vehículo. El automóvil lo dejaron estacionado en Son Gotleu. Los policías comprobaron que el turismo tenía una rueda pinchada y le faltaba la batería. Este pertenecía a la trabajadora que había acudido a un domicilio para cuidar a una mujer.

A continuación los policías constataron que este sujeto se había personado en dicho domicilio para ver a un familiar en la casa de la mujer a la que la dueña del coche cuidaba. En un momento dado, le sustrajo el bolso a la trabajadora, que contenía la cartera, el teléfono móvil y las llaves del coche. A continuación se dirigió al centro a recoger a los dos menores, que le acabaron sustrayendo el coche.

Orden de alejamiento de su tía

Después de realizar diferentes batidas, los policías encontraron al sospechoso en las inmediaciones de un salón de juegos de Palma. A continuación le detuvieron por un presunto delito contra la seguridad vial, hurto de los efectos del bolso y la sustracción del vehículo. Mientras que los dos menores también fueron arrestados por el robo del coche y por conducir sin carné.

Posteriormente, los policías comprobaron que este individuo había vulnerado una orden de alejamiento de su tía. Esta había interpuesto una denuncia. Por este motivo también fue arrestado.