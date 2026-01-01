Palma
Sin accidentes ni alcoholemias durante la fiesta de Nochevieja
La ausencia de incidentes remarcables fue la tónica durante la celebración del Año Nuevo en Palma. Buena prueba de ello es que todas las pruebas de alcoholemias efectuadas por agentes de la Policía Local dieron un resultado negativo. En Ciutat solo se registró un accidente de tráfico leve.
Lo más remarcable de la noche del comienzo de 2026 fue el incendio de un toldo en la calle Alvar Campaner por la acción de un petardo. No fue necesaria la presencia de los bomberos. En toda Mallorca, Emergencias solo registró 112 incidentes, de los que 73 tuvieron lugar en Palma y ninguno de consideración.
