Un repartidor y un cliente de un estanco sorprenden y retienen a un ladrón robando en una furgoneta en Palma

Un repartidor y un cliente de un estanco han sorprendido a un ladrón robando en el interior de una furgoneta en Palma. El conductor y un testigo le han reducido y han retenido a este joven de 22 años, de origen magrebí, en la calle ante la sorpresa de los viandantes. Una patrulla de motoristas de la Policía Local de Palma ha acudido rápidamente en Palma. Al comprobar que lo sustraído no superaba los 400 euros y que este carecía de antecedentes penales y policiales, el joven ha quedado investigado por un presunto delito leve de intento de hurto.

Los hechos han ocurrido poco antes de las diez de la mañana en la calle Joan Alcover. casi en la confluencia con Bernat Calvet. Un repartidor se ha apeado de una furgoneta y un joven ladrón ha creído encontrar el momento propicio para robar. Acto seguido este individuo se ha introducido en el vehículo para tratar de sustraer varios artículos. La acción ha sido presenciada por el conductor y por un cliente de un estanco situado en las proximidades.

Entre el repartidor y el testigo han reducido al joven ladrón y le han retenido en el suelo. Tras avisar a los servicios de emergencia, motoristas de la Policía Local se han desplazado al lugar con celeridad. Los agentes se han entrevistado por separado a los distintos testigos para averiguar qué había pasado. Estos le han relatado que habían sorprendido a este joven intentado robar en el interior de la furgoneta.

Sin antecedentes

En primera instancia, los agentes de la Policía Local han identificado al presunto ladrón. Se trataba de un joven de 22 años, de origen magrebí, sin antecedentes penales ni policiales. Al constatar que los efectos que pretendía sustraer no alcanzaban un valor de 400 euros y, por tanto, no constituía delito, ha quedado en libertad investigado por un presunto intento de hurto.