Un motorista de 57 años, crítico al chocar en Bunyola con un coche que dio un brusco cambio de sentido

Un motorista de 57 años ha resultado herido en estado crítico tras chocar el martes por la tarde contra un coche que dio un brusco cambio de sentido en la carretera de Sóller, a la altura del túnel. La Guardia Civil investiga al conductor del turismo, un conductor suizo de 51 años, por un presunto delito contra la seguridad vial.

El accidente de tráfico ocurrió sobre las cinco de la tarde del martes a la altura del kilómetro 16 de la Ma-11 junto al túnel de Sóller, en sentido Palma. El conductor de un Renault Clio de color gris realizó un brusco cambio de sentido. Un motorista no logró esquivarlo, chocó violentamente contra el turismo y resultó gravemente herido.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron las asistencias sanitarias del Ib-salut a bordo de dos UVI móviles y una ambulancia convencional. También acudió el personal de mando. Los facultativos determinaron la situación crítica en la que se encontraba el motorista. Por este motivo fue trasladado con carácter urgente al hospital Son Espases, tras activar el código trauma. Mientras que el conductor del coche, que viajaba con su familia, solo presentaba lesiones leves y fue conducido a la Clínica Juaneda.

Investigación

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico acudieron con celeridad para reconstruir las circunstancias en las que se había producido el siniestro. El conductor del coche dio negativo en la prueba de alcoholemia. No obstante este ha quedado investigado por un presunto delito contra la seguridad vial debido a la maniobra indebida que realizó en la carretera, que se ha considerado la principal causa del grave accidente del motorista,