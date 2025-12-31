Una conductora ebria amenaza a la Policía Local de Palma con sus "influencias judiciales" tras chocar contra un taxi

Una conductora ebria, de 37 años y nacionalidad española, intentó intimidar a agentes de la Policía Local de Palma con sus supuestas "influencias judiciales" después de chocar contra un taxi. El ardid no surtió efecto y los agentes la han investigado como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, al provocar un accidente de tráfico bajo la influencia de bebidas alcohólicas y mostrar una actitud hostil hacia los policías.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 28 de diciembre en la calle Manacor de Palma. Una patrulla de la Unidad Nocturna de la Policía Local fue movilizada por la sala del 092. Al parecer una conductora había chocado por alcance contra la parte trasera de un taxi cuando este vehículo se encontraba detenido reglamentariamente.

Cuando la patrulla se personó en el lugar, los policías repararon en que la conductora del coche presentaba síntomas compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas. En lugar de colaborar con los agentes, la mujer presentó una actitud agresiva y desafiante. Al parecer esta les amenazó, para intentar impedir la actuación policial, con supuestas influencias judiciales. Entre las que dijo conocer "a una jueza y a un fiscal".

Retirado el coche por la grúa

Cuando esta fue sometida a la prueba de alcoholemia, el test dio un resultado de 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Una tasa que triplica el máximo permitido y supera con creces el límite penal. A continuación su vehículo fue inmovilizado y retirado por la grúa al depósito municipal. El atestado fue remitido al juzgado de guardia, donde la conductora tendrá que responder por este presunto delito contra la seguridad vial.