Dos investigados en Palma por el robo de una moto y una caravana
Una patrulla de la Policía Local examinó el vehículo en el que vivía una pareja, en el polígono de Son Malferit, y descubrió que había sido sustraído
Agentes de la Policía Local de Palma han investigado a una pareja por el robo de una caravana y una moto. Los policías realizaron un control sobre el vehículo en el que vivian, en el polígono de Son Malferit, y descubrieron que había sido denunciado como sustraído.
La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma ha instruido diligencias contra un hombre de 47 años y una mujer de 42, ambos de nacionalidad española, como presuntos autores de un delito de hurto y otro de hurto de uso de vehículo. La intervención permitió recuperar una caravana y una motocicleta que constaban como sustraídas.
La intervención se inició el pasado 4 de diciembre durante un control de la campaña Palma Cívica en el polígono de Son Malferit, cuando una patrulla del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) localizó una caravana ocupada por la pareja. Al realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que tanto la caravana como una motocicleta que se encontraba junto a ella habían sido denunciadas por sustracción.
La pareja ofreció explicaciones incoherentes sobre la procedencia de los vehículos y se acordó un plazo para el desalojo voluntario de la caravana, que se hizo efectivo el pasado 27 de diciembre.
Tras las gestiones realizadas, la pareja fue informada de su condición de investigada no detenida. Los dos vehículos fueron recuperados y devueltos a sus legítimos propietarios, y la Sala de Atestados ha remitido el atestado al juzgado.
